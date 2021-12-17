Минобороны Украины «надуло» местного бизнесмена на 1 млн 200 тыс гривен

На Украине местный предприниматель Назар Дибров устроил «выставку» надувных танков, которые были сделаны по заказу Министерства обороны страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пожаловался, что представители военного ведомства отказались принимать заказ, несмотря на то, что «всё было сделано согласно спецификации».

«В прошлом году военная часть 1890 объявила тендер на закупку надувных макетов танков. Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже. По требованиям и по ткани, и по размеру всё соответствует. Но по их субъективному мнению ж, сказали, что не похоже», — рассказал Дибров.

Как говорится в публикации, бизнесмен обратился в суд с соответствующим иском, но заседания постоянно переносят.

Также он разговаривал с заказчиком, ходил в Министерство обороны, но ничего не принесло результата. Именно поэтому предприниматель решил выставить надувные танки в центре Киева, чтобы привлечь внимание общественности.

«Бюджет был на 1 миллион 200 тысяч гривен. Для ФОП — это большая сумма, тем более, так как это госзаказ, он по постоплате. Все деньги свои вложил, еще и кредит взял, и вот год уже танки лежат на складе. Поскольку они делались под заказ, они никому больше не нужны, только этому заказчику», — резюмировал Дибров.