Войти
Военно-промышленный курьер

Минобороны Украины «надуло» местного бизнесмена на 1 млн 200 тыс гривен

263
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На Украине местный предприниматель Назар Дибров устроил «выставку» надувных танков, которые были сделаны по заказу Министерства обороны страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пожаловался, что представители военного ведомства отказались принимать заказ, несмотря на то, что «всё было сделано согласно спецификации».

«В прошлом году военная часть 1890 объявила тендер на закупку надувных макетов танков. Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже. По требованиям и по ткани, и по размеру всё соответствует. Но по их субъективному мнению ж, сказали, что не похоже», — рассказал Дибров.

Как говорится в публикации, бизнесмен обратился в суд с соответствующим иском, но заседания постоянно переносят. 

Также он разговаривал с заказчиком, ходил в Министерство обороны, но ничего не принесло результата. Именно поэтому предприниматель решил выставить надувные танки в центре Киева, чтобы привлечь внимание общественности.

«Бюджет был на 1 миллион 200 тысяч гривен. Для ФОП — это большая сумма, тем более, так как это госзаказ, он по постоплате. Все деньги свои вложил, еще и кредит взял, и вот год уже танки лежат на складе. Поскольку они делались под заказ, они никому больше не нужны, только этому заказчику», — резюмировал Дибров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Украина
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
29.01.2021
Последняя битва за «Мотор Сич»
05.08.2015
Цена «крымской весны»
10.07.2015
За год работы нового менеджмента «Укроборонпром» трудоустроил более 5000 человек
13.08.2013
Небеса объединенные
01.08.2013
Павел Шацких, казанский завод «Электроприбор»: «За срыв гособоронзаказа теперь можно запросто «отбыть в места не столь отдаленные»
02.09.2010
Украина приняла на вооружение переносной ракетный комплекс "Стугна-П"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта