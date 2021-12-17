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Известия.ru

Правительство Японии планирует потратить на оборону рекордные $262,8 млрд

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Япония за пять лет потратит на оборону рекордные $262,8 млрд. По сравнению с предыдущим плановым периодом Токио увеличит расходы на армию на 10%. Дополнительное финансирование пойдет на закупку вооружений, передает телеканал «Известия». Власти Японии хотят укрепить противоракетную оборону. Планируется построить два корабля и разработать истребитель следующего поколения. Часть средств направят на технологии в космосе и защиту от хакеров. Как сообщается, рекордный бюджет связан с ухудшением ситуации с безопасностью вокруг Японии. Среди возможных угроз — рост противостояния Китая и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в Тайваньском проливе возможно усиление напряженности.

Япония за пять лет потратит на оборону рекордные $262,8 млрд. По сравнению с предыдущим плановым периодом Токио увеличит расходы на армию на 10%. Дополнительное финансирование пойдет на закупку вооружений, передает телеканал «Известия». Власти Японии хотят укрепить противоракетную оборону. Планируется построить два корабля и разработать истребитель следующего поколения. Часть средств направят на технологии в космосе и защиту от хакеров. Как сообщается, рекордный бюджет связан с ухудшением ситуации с безопасностью вокруг Японии. Среди возможных угроз — рост противостояния Китая и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в Тайваньском проливе возможно усиление напряженности.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Проекты
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