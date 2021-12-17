Российский ударный дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Тендер на закупку трех БПЛА в интересах королевских военно-воздушных сил Малайзии проводился в период с августа 2020 по ноябрь 2020 года.

"По имеющейся у нас информации, российское предложение попало в шорт-лист Минобороны Малайзии", - сказал Шугаев.

"Орион" является средневысотным беспилотником большой продолжительности полёта (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) разработки компании "Кронштадт".

На официальном сайте компании "Кронштадт" приводятся некоторые характеристики "Ориона": масса полезной нагрузки составляет 250 килограммов, крейсерская скорость до 200 километров в час.

Экспортный вариант БПЛА называется "Орион-Э". Вариант для российской армии называется "Иноходец".

Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.