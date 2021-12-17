Финляндия обновляет своих «Леопардов»

Финляндия обновит свой парк танков Leopard 2. Вчера, 15 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Финлядндии одобрило сделку с компанией Krauss-Maffei Wegmann на модернизацию систем управления огнём для танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6.

Модернизация будет незначительной, поскольку заявленная стоимость контракта составляет всего порядка $11 млн. Работы начнутся уже в первом квартале следующего года и продлятся около четырёх лет.

Танк Leopard 2A6 финской армии Источник изображения: armyrecognition.com

По данным на 2020 год, Финляндия обладала парком из 200 боеготовых танков Leopard 2A4 и Leopard 2A6 (примерно по 100 единиц каждой модификации). Эти боевые машины финская армия закупила уже подержанными: в период с 2002 по 2003 год 124 единицы Leopard 2A4 были поставлены из Германии, а в период с 2015 по 2019 год 100 танков Leopard 2A6 купили у Нидерландов.

Leopard 2 серийно производится с 1979 года, за это время выпущено более 3000 танков в разных модификациях, которые существенно отличаются друг от друга. Новейшая версия — Leopard 2A7V — отличается от предшественников улучшенной защитой, более комфортными условиями для экипажа, а также продвинутой электроникой.