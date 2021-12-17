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Российскую армию прикроют «Лесочком»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Войска Центрального военного округа получили на вооружение партию из 30 средств радиопомех «Лесочек».

Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы ЦВО полковник Николай Федоров на оперативно-боевом сборе, который проходит в Оренбургской области.

«Мы получили на вооружение новую партию уникальных средств радиоэлектронной борьбы «Лесочек», которые по своей эффективности превосходят все аналоги в мире. «Лесочек» позволяет существенно повысить защиту техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и на местах стоянки», – сказал Н.Федоров.

Он отметил, что новое вооружение может применяться также в пунктах постоянной дислокации воинских частей и при выполнении полигонных задач.

Он подчеркнул, что «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью к средствам связи, что существенно повышает эффективность его применения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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