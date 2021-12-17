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ТАСС

Роскосмос призвал упростить передачу технологий от государства частному космосу

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Кроме того, по словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, в РФ слишком жесткие правила выбора исполнителя и существуют законы, которые определяют конкурентные процедуры

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законодательство о космической деятельности должно упростить передачу технологий от государства частным космическим компаниям и смягчить правила выбора исполнителя в тендерах. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства в области космической деятельности в целях создания рынка космических услуг.

"С точки зрения правового регулирования надо будет думать над такими вопросами, как упрощение передачи данных от государства частным компаниям", - сказал Крикалев.

По его словам, аналогичный процесс происходит в США. "Наработки, которые были сделаны государством в лице NASA, были переданы частным компаниям, чтобы они не изобретали велосипед. И это дало им определенное преимущество на старте, чтобы они дальше снимали цену", - пояснил он.

Кроме того, по словам Крикалева, в России слишком жесткие правила выбора исполнителя и существуют законы, которые определяют конкурентные процедуры. "Если мы будем следуя правилам ФЗ 44 выбирать из разных компаний только одну, будут продолжать выигрывать те же компании, которые многие годы этой же тематикой и занимаются. Та же "Энергия" имеет наибольший опыт в пилотируемой программе. Если мы будем учитывать только критерий, учитывающий опыт и наличие кадрового потенциала, у нас будут только одни и те же выигрывать. Нам нужно каким-то образом упрощать такие вещи", - отметил он.

По словам Крикалева, с точки зрения Роскосмоса, коммерциализация должна предполагать вовлечение в деятельность большего количества коммерческих компаний. Кроме того, для активизации деятельности частных компаний нужно снизить риски и сделать их статистически устойчивыми.

"Когда мы будем дальше говорить о том, как нужно совершенствовать законодательство, потребуется, может быть, более точное определение, кто чем занимается. Государственная структура, может быть, и не должна заниматься зарабатыванием денег. Когда у нас говорят, давайте коммерциализировать космонавтику дальше, чем продажа мест на имеющихся кораблях, иногда в ущерб нашей нацпрограмме, фантазия дальше не идет", - отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

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