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ТАСС

В России могут создать ассоциацию космических "частников"

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CubeSat
CubeSat.
Источник изображения: https://naked-science.ru

Более 10 компаний изъявили желание войти в такую ассоциацию, отметил глава Success Rockets Олег Мансуров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ассоциация частных космических компаний, в случае ее создания в России, могла бы заниматься сбором информации о проблемах и инструментах развития коммерческой космонавтики. С такой идеей выступил на совещании о совершенствовании законодательства в области космической деятельности, которое прошло в Совете Федерации, глава отечественной частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров.

"Представляется целесообразным учредить ассоциацию частных космических компаний", - заявил он.

По словам Мансурова, целями работы такой ассоциации может стать сбор и систематизация информации о проблемах и эффективных инструментах развития частной космонавтики, а также работа с органами законодательной и исполнительной власти. "Чтобы мы не ходили по одиночке от сенатора к сенатору и по органам исполнительной власти, а действовали сообща", - пояснил он.

"Более 10 компаний изъявили желание войти в ассоциацию. Это слаженное и общее решение. Я думаю, к первому заседанию в январе мы подготовим все документы", - заявил глава компании.

В октябре 2020 года Success Rockets сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит $2,8 млн.

Корпорация планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat (сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли с разрешением до пяти метров и обеспечения интернета вещей.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ИТ
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