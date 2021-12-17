Войти
Российская газета

Украинская армия получит партию Т-64 и БМП-1 из Львова

258
0
0
Источник изображения: Минобороны Украины / wikipedia.org

Украинская армия в ближайшее время получит партию техники, прошедшую ремонт и модернизацию на Львовском бронетанковом заводе. Как сообщает информационное агентство АрмияInform, последняя в этом году партия состоит из пяти основных боевых танков Т-64 и семи БМП-1.

Всего же в 2021 году предприятие передало войскам более полусотни различных бронированных машин.

Судя по обнародованным фотографиям, "шестьдесят четвертые" относятся к так называемым машинам образца 2017 года. У них доработана система управления огнем - наводчик-оператор получил тепловизионный ночной прицел, позволяющий применять управляемое ракетное вооружение в темное время суток. Командирский прибор наблюдения снабжен электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Смонтированы новые цифровые радиостанции и спутниковые навигационные системы. В старые навесные контейнеры вместо "Контакта-1" помещены элементы украинской динамической защиты "Нож", что теоретически должно повысить стойкость к кумулятивным боеприпасам.

В то же время 125-мм гладкоствольная пушка и 700-сильный двигатель остались прежними. Как и входящие в боекомплект снаряды, срок хранения которых давно истек.

Что касается БМП-1, то капитальный ремонт здесь является вынужденной мерой. Дело в том, что житомирское предприятие, специализирующееся на легкой бронетехнике, не справлялось с заказами, и чтобы его разгрузить, часть машин решили перебросить во Львов. На "единицах" также появились новые средства навигации, связи и более современные прицелы. Все остальное осталось прежним.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-1
Похожие новости
27.11.2020
БМП-1 останутся на вооружении украинской армии еще на 20 лет
27.07.2020
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
03.07.2019
Американское оружие в Афганистане плохо переваривается
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
19.08.2015
Холостая мощь Каира
19.07.2013
Правило винта украинской оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта