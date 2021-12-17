Комплексы "Искандер" на учениях в Калининградской области уничтожили важные объекты "противника"

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Уничтожение важных объектов условного противника отработали боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота (БФ), на вооружении которого стоит комплекс "Искандер-М".

"Получив координаты, расчёты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении БФ, распространенном в четверг.

Кроме того, "ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника, информирует штаб флота".

По его данным, учения плановые, в них было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришёл на смену ОТРК "Точка-У".