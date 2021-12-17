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WarSpot

«Ответ» российского флота

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Источник изображения: warspot.ru

Российские корабли смогут топить подлодки ракетами. Вчера, 15 декабря, Минобороны РФ опубликовало видео с испытаний ракеты противолодочного комплекса «Ответ».

На видео показан пуск ракеты из универсальной пусковой установки, которая позволяет также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр». В Минобороны РФ указывают, что подводная цель была успешно поражена боевой частью.

Пуск ракеты комплекса «Ответ»

По неофициальным данным, комплекс «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведётся из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей — 40 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
УКСК
Компании
Минoбороны РФ
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