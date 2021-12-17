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ТАСС

Ведущий разработчик корректируемых авиабомб России получил премию "Золотая идея" ФСВТС

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Авторский коллектив АО ГНПП "Регион"
Авторский коллектив АО ГНПП "Регион".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Премия была выдана за создание корректируемой авиационной бомбы калибра 500 кг

КУБИНКА /Московская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") получило первую премию "Золотая идея" Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России за вклад в области разработки продукции военного назначения, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Как было сообщено в ходе церемонии, премия была выдана за создание корректируемой авиационной бомбы калибра 500 кг. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - один из крупнейших российских оборонно-промышленных холдингов. Объединение специализируется на разработке и поставках ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения.

Вторую премию в данной категории получил авторский коллектив АО "103 БТРЗ" и 29-го КТЦ Минобороны России за создание модернизированной бронемашины БРДМ-2МС. Третья премия была вручена авторскому коллективу НПО "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") за разработку 30-миллиметровых патронов с осколочно-фугасно-зажигательным, бронебойно-трассирующим и осколочно-трассирующим снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских систем сухопутных войск.

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

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Страны
Россия
Продукция
БРДМ-2
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Ростех
Технодинамика
ФСВТС РФ
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