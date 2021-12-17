АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»: достигнутые результаты и перспективы развития

С целью объединения усилий по созданию современных и перспективных двигателей для военной и гражданской авиации в 2008 г. под эгидой государственной корпорации "Ростех" было сформировано АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК). Главными задачами ОДК стали консолидация активов в самой сложной и высокотехнологичной отрасли - в авиационном двигателестроении, поддержание её на конкурентоспособном уровне и устранение внутренней борьбы между предприятиями и конструкторскими бюро.

Цех сборки авиационных двигателей (с) АО "ОДК"

Правильность принятого решения стала наиболее очевидна в 2014 г., после введения "западными партнерами" ряда санкций и разрыва в кооперационных цепочках с Украиной - флагманом советского авиадвигателестроения.

Руководством страны перед ОДК была поставлена нетривиальная задача создания нового поколения авиационных двигателей, в первую очередь гражданского назначения, на конкурентоспособном в коммерческом отношении уровне и в условиях минимизации использования иностранных технологий и комплектующих. Это в некотором отношении противоречило современному мировому подходу с широкой международной кооперацией, однако является неизбежным в условиях, когда "иностранные партнеры" стремятся сдержать развитие России по многим направлениям.

Учитывая узость внутреннего рынка, подобный подход создавал многочисленные вызовы и делал неизбежным значительное влияние государственного заказа и государственной поддержки на НИОКР и серийное производство. С другой стороны, это давало возможность создания полностью локализованного, российского высокотехнологичного наукоемкого дорогостоящего продукта для внутреннего и внешнего рынков, с оставлением 100 % стоимости внутри страны и поддержания, тем самым, технологического суверенитета России.

После распада СССР в распоряжении российской гражданской авиации остался, пожалуй, единственный современный на тот момент двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) ПС-90А взлетной тягой 16 т, разработанный пермским КБ "Авиадвигатель" (ныне АО "ОДК-Авиадвигатель" в составе ОДК).

Двигатель, номинально начатый серийным производством на Пермском моторном заводе (ныне АО "ОДК-Пермские моторы") в 1989 г., долго и мучительно доводился, но к 2000-м гг. представлял собой вполне законченный продукт, модифицированный впоследствии в виде создания ряда вариантов (ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2, ПС-90А3). Двигатели серии ПС-90А применяются на пассажирских самолетах Ту-204/Ту-214 и Ил-96.

Для регионального самолета Sukhoi SuperJet 100 в 2000-е гг. в рамках совместного российско-французского предприятия PowerJet был создан ТРДД SaM146 со взлетной тягой 7,9 т, серийно производимый НПО "Сатурн" (ныне ПАО "ОДК-Сатурн") в Рыбинске при участии французской группы Safran (ранее Snecma). При этом Safran разработала и изготавливает "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), "Сатурн" производит "холодную" часть двигателя (вентилятор и турбину низкого давления) и выполняет общую сборку. Пока что двигатель SaM146 не нашел применения за пределами SSJ100.

В итоге к 2010-м гг. Россия столкнулась с необходимостью создания широкой гаммы нового поколения коммерческих ТРДД для применения на целом спектре перспективных самолетов.

В этих условиях было выбрано направление по разработке единого двигателя со взлетной тягой около 14 т и возможностью в последующем создания на его основе целого семейства.

Первым и, сегодня можно с уверенностью сказать, успешным проектом такого рода стал авиационный двигатель ПД-14. Двигатель был выбран в качестве отечественной силовой установки самолета МС-21.

ПД-14 в зале подготовки к испытаниям (с) АО "ОДК"

В ноябре 2021 г. образец самолета МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14 впервые был показан за рубежом - на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021 в Дубае, куда он совершил самостоятельный перелет. Это стало важным символическим рубежом - впервые коммерческий авиационный двигатель полностью российской разработки был выведен на мировой рынок.

Работы по ПД-14 ведутся пермским двигателестроительным "кустом" (нынешние АО "ОДК-Авиадвигатель" как головной разработчик и АО "ОДК-Пермские моторы" как головной серийный производитель) под руководством генерального конструктора Александра Иноземцева.

Первый запуск на наземном испытательном стенде стендового образца двигателя-демонстратора ПД-14 состоялся 9 июня 2012 г. Летные испытания опытного образца ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ были начаты 30 октября 2015 г. 15 декабря 2020 г. состоялся первый полет опытного образца самолета МС-21-310 с двумя установленными двигателями ПД-14 (на модификации МС-21-300 устанавливаются двигатели американского производства Pratt & Whitney PW1400G). Серийное производство двигателей ПД-14 было начато на АО "ОДК-Пермские моторы" в марте 2020 г.

Создание ПД-14 в итоге предоставило действенную альтернативу закупке иностранных двигателей для российской гражданской авиации.

ПД-14 в цехе сборки авиационных двигателей (с) АО "ОДК"

Вслед за успехом двигателя ПД-14, была начата разработка (при головной роли ПАО "ОДК-Сатурн") более легкого перспективного двигателя ПД-8 со взлетной тягой в базовом варианте 7,9 т. Двигатель должен иметь меньший диаметр и массу, чем ПД-14, а также одноступенчатый осевой компрессор низкого давления и меньшее количество ступеней в турбине низкого давления. В последующем на основе ПД-8 возможно создание целой линейки двигателей.

Двигатель ПД-8 создается для новой максимально "импортозамещенной" модификации регионального самолета SSJ100, именуемой SSJ-New. Также возможна замена двигателем ПД-8 моторов семейства Д-436 запорожского производства, в частности, на самолете-амфибии Бе-200. Испытания газогенератора двигателя ПД-8 были начаты в 2021 г., сертификация двигателя Росавиацией намечена на 2023 г.

Другим крупным проектом ОДК является реализуемая с 2017 г. программа создания особо мощного двигателя ПД-35 в классе тяги около 35 т на основе нового газогенератора. Ранее газотурбинные двигатели такой мощности в отечественной отрасли не создавались. Работы над ПД-35 ведутся при головной роли АО "ОДК-Авиадвигатель" с планами серийного производства на "ОДК-Пермские моторы". При реализации программы создания ПД-35 максимально используется научно-технический задел, созданный в ходе разработки двигателя ПД-14, а также, как сообщается, осуществляются работы по освоению 18 новых "критических" технологий: создание новых материалов, покрытий, конструктивных решений и технологий.

Решая поставленные правительством России задачи, ОДК и, в частности, пермский двигателестроительный "куст", столкнулись с двумя наиболее серьезными проблемами. Во-первых, устаревшее оборудование, во-вторых, "кадровый голод". Руководство ОДК подошло к этим проблемам комплексно.

Несколько десятков миллиардов рублей вложено в техническое переоснащение предприятий. Приобретены и установлены современные обрабатывающие станки, включая роботизированные комплексы. Принятые меры позволили значительно повысить качество деталей, производительность труда и наладить технологические процессы, влияющие на надежность каждого агрегата и всего двигателя.

Для работы на новом оборудовании и воплощения научных наработок в конкретное изделие необходимы высококвалифицированные кадры. Одним из направлений реализации кадровой политики ОДК стало построение системы сквозной подготовки персонала, включающую работу со школьниками, целенаправленное обучение специалистов со средним профессиональным образованием и взаимодействие с учебными заведениями высшего образования.

Основной задачей работы со школьниками является формирование у них интереса к инженерным и рабочим профессиям ознакомление с историей заводов, выпускаемой продукцией и производственным циклом. Совместно с ведущими ВУЗами страны организуются олимпиады, победители которых получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в учебные заведения и денежные премии.

В интересах подготовки специалистов со средним профессиональным образованием во взаимодействии с соответствующими колледжами и техникумами пересмотрены учебные программы и планы с акцентом на специальные предметы. Увеличено количество часов практики. Отбор студентов в группы дуального обучения начал проводится на основе профессионального тестирования и успеваемости с учетом наиболее востребованных на предприятиях профессий и специальностей. При прохождении практики студенты стали получать рабочую профессию с присвоением разряда.

У выпускников школ, решивших получить высшее образование, появилась возможность сделать это в рамках программы "Крылья Ростеха". Проект рассчитан на способных выпускников школ, которые при поддержке предприятия освоят углубленную образовательную программу и получат высокие стартовые профессиональные позиции для дальнейшей работы и научной деятельности в сфере высоких технологий.

В числе преимуществ обучения - индивидуальная образовательная траектория, углубленное изучение иностранного языка, современная цифровая и ИТ-подготовка, зарубежные стажировки, мотивационные выплаты от компании, возможность с первого курса работать на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации.

В текущем году по данной программе в вузах Москвы, Перми, Самары, Рыбинска, Уфы и Санкт-Петербурга начали проходить подготовку более 140 студентов-конструкторов.

Кроме того, существует квота целевых мест, которые выделяет Министерство науки и высшего образования для ОДК в ВУЗах Москвы - Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ), Перми - Пермский национальный исследовательских политехнический университет (ПНИПУ), Казани - Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ), Уфы - Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Екатеринбурга - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).

Совместная работа с учебными организациями состоит еще и в том, что преподаватели профильных предметов проходят стажировку на предприятиях ОДК, заводчане показывают, какие изменения происходят в сфере производства, обозначают перспективные планы развития отрасли, и какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе.

После окончания учебных заведений и успешной защиты дипломных проектов выпускники имеют преимущественное право на трудоустройство. Им предоставляется возможность продолжить повышение квалификации - следующая ступень в ВУЗе, получение высшего образования за счет средств предприятия или обучение на курсах повышения квалификации в заводских учебных центрах.

Многолетний опыт показал, что молодые специалисты, прошедшие обучение по дуальной форме, значительно превосходят по уровню знаний и навыков, сложности решаемых задач, скорости адаптации в коллективе, освоения оборудования и готовности приступить к самостоятельному выполнению работ своих сокурсников обучающихся по традиционной системе.

Благодаря дальновидным решениям, принятым в 2008 г. руководством государства, самоотверженной работе менеджмента и сотрудников предприятий, вошедших в ОДК, были сфокусированы усилия отрасли в одном направлении для реализации одной задачи - повышение конкурентоспособности отечественного авиастроения. Это позволило перейти от разрозненных предприятий, решавших свои частные задачи, к осуществлению масштабных государственных проектов. Сегодня инвестиционная программа ОДК одна из самых масштабных в отрасли и должна привести к реализации проектов, которые стоят на повестке дня.