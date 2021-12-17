Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" будет способен бороться с целями, находящимися в воздухе. Об этом сообщает газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Отмечается, что беспилотный самолет имеет не только необходимую целевую аппаратуру для ведения разведки, но и оснащен авиационными средствами поражения класса "воздух - воздух".

Никаких подробностей об этом оружии пока нет, но можно предположить, что С-70 получит мощные дальнобойные и высокоинтеллектуальные ракеты, как у способного работать в паре с БПЛА нового отечественного малозаметного истребителя Су-57.

По сути, "Охотник" - это крылатая машина нового поколения, и наша страна теперь вошла в число лидеров этого перспективного направления в авиации.

В публикации констатируется, что в плане аэродинамики и управляемости "семидесятый" уже состоялся как летательный аппарат. Размеры "летающего крыла" - такие же, как у пилотируемых истребителей легкого класса. Длина - 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - немногим более 20 тонн.

В конструкции широко использованы композитные материалы, что позволяет быть малозаметным для ПВО противника. Также в этом образце применено плоское сопло двигателя, обеспечивающее скрытность в инфракрасном режиме.

Посетивший Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что в данном беспилотнике сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного ОПК, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные единичные иностранные аналоги.

Алексей Моисеев