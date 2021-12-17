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Интерфакс-АВН

Экипировку для защиты рук снайперов в зимних условиях разработали ученые Удмуртии

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Снайперы ВС РФ
Снайперы ВС РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Ижевск. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН разработали камуфляжные муфты для защиты рук снайперов от обморожений, сообщает пресс-служба центра в четверг.

"Разработано несколько вариантов муфт, которые предназначены для защиты рабочей руки снайпера от обморожения, сохранения тепла при длительном выжидании и прицеливании с целью повышения точности стрельбы на морозе, при снегопаде и сильном ветре", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что конструкция муфт позволяет не только защищать руку, но и отводить стреляные гильзы в специальную полость, повышая качество маскировки стрелка.

В сообщении приводятся слова одного из соавторов изобретения, ведущего научного сотрудника центра доктора медицинских наук профессора Александра Уракова о том, что на разработки в области стрелкового оружия его вдохновила встреча с конструктором Михаилом Калашниковым и его сыном Виктором. По словам Уракова, проблема защиты рук военнослужащих северных стран от обморожений обсуждалась на заседании Европейской ассоциации термологов во Франкфурте.

В сообщении отмечается, что созданная на тех же принципах экипировка может быть использована для защиты рук железнодорожников и представителей других профессий, работающих в условиях холода.

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  • В новости упоминаются
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Калашников Михаил
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