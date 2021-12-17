МНО Польши подписало контракт на закупку дополнительной партии вертолетов S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 16 декабря. Инспекторат по вооружениям МНО Польши 15 декабря объявил о подписании с компанией Polskie Zaklady Lotniczy Mielec (PZL Mielec) контракта на поставку новых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для Сил специальных операций.

Стоимость контракта составляет 666 млн. злотых (162,5 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку 4 вертолетов S-70i с пакетом материального обеспечения и обучение личного состава. Поставки вертолетов будут завершены к концу октября 2024 года.

Как заявлено, "приобретение вертолетов для Сил специальных операций связано с необходимостью дальнейшего развития их возможностей в рамках выполнения обязательств перед НАТО". Отмечается, что дополнительные вертолеты повысят мобильность подразделений спецназа при реагировании на асимметричные и гибридные угрозы, а унифицированный парк позволит снизить затраты на обучение и материальное обеспечение.

S-70i "Блэк Хок", заказанные для ССО Польши, будут выполнены в той же конфигурации, что и вертолеты, приобретенные в 2019 году. Из соображений секретности детали оборудования заказанных вертолетов не разглашаются.

Как сообщал ЦАМТО, 25 января 2019 года МНО Польши заключило с компанией PZL Mielec, являющейся подразделением американской Sikorsky, контракт на поставку 4 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для ССО Польши. Соглашение стоимостью 683,4 млн. злотых также включало услуги материального обеспечения, обучение личного состава и дооснащение S-70i необходимым оборудованием.

Вертолеты были заказаны в конфигурации для проведения специальных операций, которая, помимо стандартной комплектации производителя, включает оборудование для ночных полетов; вооружение в соответствии с требованиями ССО; оборудование, обеспечивающее перевозку различных грузов; оборудование, обеспечивающее эвакуацию раненых; соответствующие требованиям НАТО системы связи и обмена данными; навигационные системы, соответствующие требованиям ICAO и НАТО; системы защиты вертолетов и экипажа; наземное оборудование; систему логистической поддержки; пакет обучения летного и технического персонала.

Все вертолеты были приняты МНО Польши в ходе церемонии, состоявшейся 20 декабря 2019 года на территории 1-й базы транспортной авиации в аэропорту "Варшава-Окенце".

В сентябре 2021 года Совет по технической модернизации МНО Польши принял решение о закупке 4 дополнительных вертолетов S-70i "Блэк Хок" для Cил специальных операций.