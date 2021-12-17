Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» по поручению гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина разработает план по наращиванию производства космических кораблей «Союз МС». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе корпорации.

«Поручаю РКК «Энергия» внести в госкорпорацию «Роскосмос» конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год», — говорится в сообщении.

Данные меры нужны для развития космического туризма, рассказали в пресс-службе.

Ранее, 14 октября, глава «Роскосмоса» счел великолепной работу разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области.

В тот же день ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. На Плесецке, Байконуре и Куру нафтил используют для заправки только верхних ступеней ракет «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в».