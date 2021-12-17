Президент Украины Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы.

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки. Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона – это наш общий интерес", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.