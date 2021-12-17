Столтенберг: новая концепция альянса должна подтвердить право Киева на вступление в альянс

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что рассчитывает, что новая стратегическая концепция подтвердит важность таких партнеров, как Украина, и их право на вступление в альянс.

"Мы сейчас готовим новую стратегическую концепцию. Я надеюсь, что в этой новой стратегии будет отражена важность таких ценных партнеров, как Украина, а также право третьих стран выбирать свой путь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли учтено желание Украины присоединиться к НАТО в новой стратегической концепции альянса, которую планируется утвердить на саммите в Мадриде летом.