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Российская газета

Противолодочный комплекс "Ответ" усовершенствуют

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В России усовершенствуют управляемые крылатые ракеты 91Р1 новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Их дальность, как ожидается, будет удвоена.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Работы ведутся. В первую очередь решается вопрос по увеличению дальнобойности. Технические решения для этого есть.

"РГ" уже писала о том, что фрегат "Маршал Шапошников" в Японском море поразил подводную цель пуском ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Как прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский, комплекс "Ответ" - противолодочное вооружение большой дальности, которое устанавливается на надводных кораблях. И если сравнить его с противолодочными комплексами "Пакет", стоящими сегодня на вооружении, которые имеют дальность 10 километров, дальность "Ответа" составит 50 километров.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Япония
Проекты
пр. 1155
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