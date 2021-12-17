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ТАСС

Рогозин поручил РКК "Энергия" разработать план наращивания производства кораблей "Союз"

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Как уточняется, такие меры необходимы для развития космического туризма

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании отраслевого оперативного штаба поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать план по наращиванию производства пилотируемых кораблей "Союз МС". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Поручаю РКК "Энергия" внести в госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - привели слова Рогозина в пресс-службе.

Как уточняется, такие меры необходимы для развития космического туризма. В свою очередь глава Роскосмоса подчеркнул, что туризм приносит деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли.

Рогозин также напомнил, что после начала полетов американских пилотируемых кораблей с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС. "Мы получили возможность отправки на станцию экипажей из трех российских космонавтов. Первый такой экипаж из профессиональных космонавтов полетит на МКС весной", - добавил он.

Ранее глава Роскосмоса сообщал журналистам, что сейчас в изготовлении находится один корабль "Союз" для полета космических туристов в 2023 году. Он отметил, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых. К 2024 году планируется изготовить два "Союза" для туристов.

В начале декабря Рогозин на совещании с российскими членами отряда космонавтов заявил, что Роскосмос не планирует отдавать США нишу космического туризма и готов за нее "подраться".

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Союз ПКК
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