Противоречивая «Ксюха»

Укороченный автомат Калашникова АКС74У одновременно и стал популярным, и вызвал поток критики. Судьба отвела ему чуть более чем десятилетие на серийный выпуск. Впрочем, этому автомату удалось оставить значительный след в оружейной истории.

На пути к «Модерну»

В 60-е годы в СССР начались масштабные работы по смене калибра с 7,62 на 5,6 мм. В это же время предпринималась попытка разработать и 9-мм пистолет-пулемёт, а работы по нему были поручены М.Т. Калашникову. Однако тот решил устраниться от этой идеи, сославшись на большую занятость и нехватку специалистов на предприятии. При этом уже тогда Калашников предлагал вместо штатного пистолетного патрона использовать автоматный патрон для перспективного пистолета-пулемёта. Последующие попытки начать ОКР «Букет» лишь подтвердили правильность предположений Калашникова о неэффективности пистолетного патрона при стрельбе на дистанции до 200 м.

Сегодня официальная история гласит, что начало советским малогабаритным автоматам положило создание в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) оружия конструкции П.А. Ткачёва под индексом АО-46. Разработали его в 60-х годах в рамках НИР «Перспектива». Лёгкий малогабаритный автомат под мощный патрон показал перспективность такой конструкции и достаточную эффективность при вдвое меньшей, чем у штатного оружия, длине ствола. Также считается, что в 1973 году по опыту испытаний АО-46 утвердили требования к ОКР «Модерн», однако это не совсем так.

5,6-мм пистолет-пулемёт (автомат) АО-46 Источник изображения: forum.guns.ru

Сначала, в 1972 году, начались ОКР «Прут» по разработке 5,6-мм пистолета-пулемёта для вооружения расчётов, экипажей и спецподразделений. Тут стоит сделать небольшое отступление по поводу терминологии того времени, которая не до конца ясна. Оружие под новый автоматный патрон по какой-то причине называется пистолетом-пулемётом. При этом при обозначении АО-46 также встречается данный термин. И если ранее вполне обоснованно пистолеты-пулемёты называли автоматами, то обратный вариант кажется менее приемлемым. Тем не менее, даже первые варианты будущего АКС74У носили заводской индекс ПП1, что явно намекает на аббревиатуру производную от пистолета-пулемёта. Вероятно, первостепенным в этом случае считали не используемый боеприпас, а назначение оружия.

Именно в рамках ОКР «Прут» испытывались первые 5,6-мм пистолеты-пулемёты ТКБ-0116 из Тулы, АЕК-958 из Коврова и ППЛ из Ижевска. Однако уже в мае 1973 года появились тактико-технические требования (ТТТ) №008407 на ОКР «5,45-мм малогабаритный автомат» с шифром «Ноготок». После согласования ТТТ с Министерством оборонной промышленности они были утверждены ГРАУ 28 июня того же года. Всем известное решение Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам №191 от 23.07.1973 лишь переименовало ОКР «Ноготок» в ОКР «Модерн» без каких-либо изменений ТТТ. Окончательный старт работам над малогабаритным автоматом по ОКР «Модерн» положил приказ Миноборонпрома №329сс от 15.08.1973.

Автомат ППЛ Источник изображения: kalashnikov.ru

Лишь с началом ОКР «Модерн» в Ижевске вместо ППЛ появился ПП1 конструкции М. Т. Калашникова. Конкуренцию ему составили всё те же ТКБ-0116 и АЕК-958. В то же время исследовались и другие конструкции малогабаритных автоматов, таких как АГ043 С.Г. Симонова и МА Е.Ф. Драгунова. В рамках НИР «Система» в Ижевске был изготовлен опытный ПП3. Стоит отметить, что также рассматривались варианты малогабаритных автоматов с постоянным прикладом, а испытания проходили АК74У и АК74УН. Дальнейшая судьба испытаний известна многим, а безоговорочным фаворитом в них стал ПП1.

«Ксюха»

Автомат ПП1 разработан на базе А3 (будущего АК74), длина ствола которого в ходе работ менялась неоднократно. Первые образцы имели ствол длиной 235 мм, затем она уменьшилась до 215 мм, а в итоговом серийном варианте снизилась 206,5 мм. Именно короткий ствол стал главной особенностью перспективной системы, во многом определившей судьбу автомата. Автоматом АКС74У, принятым на вооружение Советской армии в 1979 году, предполагалось оснащать не только экипажи техники, но и подразделения ВДВ. У десантников «коротыш» так и не прижился именно из-за недостаточной кучности огня на расстояниях свыше 300 м, хотя в ТТТ закладывалась эффективность стрельбы по живой незащищённой силе, равная штатному АКМС.

Для поражения мишени с грудной фигурой на 500 м из АК74 при стрельбе короткими очередями лёжа с упора требуется 6 патронов. Для АКС74У этот показатель равен 9 патронам. Поразить стоя с руки такую мишень из АК74 можно, потратив 37 патронов, а для АКС74У такой параметр и вовсе не был предусмотрен. Поражать цель предполагалось лишь одиночными выстрелами. К тому же при стрельбе из короткого ствола снижалась пробивное действие пули. На 100 м автомату АКС74У поддавалась кирпичная кладка толщиной 6-8 см, в то время как полноразмерный вариант пробивал 10-12 см кирпича.

Автомат ПП1, 1973 год Источник изображения: kalashnikov.ru

Даже из этих нескольких примеров явно видно снижение эффективности АКС74У на 30-40%. Потому укороченный «Калашников» в армии не стал популярным и массовым оружием. При этом новинку с радостью приняли в МВД, где её возможности с лихвой перекрывали потребности. В городских условиях для автоматического оружия не требовались дальности стрельбы более чем на 200 м, зато 30-зарядный магазин позволял обеспечить необходимую плотность огня в экстренных ситуациях. В милицейской среде АКС74У ласково называли «Ксюхой», а вот более обидные прозвища автомат получил от военных.

Главным достоинством автомата АКС74У принято считать компактность, но куда более важным параметром оказалась степень его унификации со «старшими братьями» АК74 и АКС74. В сравнении с полноразмерными вариантами унификация сборочных единиц составила 28,7% и 61% деталей. Ещё 12% деталей базовых образцов использовались с незначительной доработкой. Это позволило в довольно короткие сроки развернуть массовое серийное производство автомата. При этом практически сразу выпуск АКС74У перенесли из Ижевска в Тулу, где он и выпускался до 1994 года.

Комплектация АКС74У: автомат 6П26, магазины 6Л23, принадлежность 6Ю20, маслёнка 6Ю5, ремень 6Ш63, сумка для магазинов 6Ш46 и чехол для автомата 6Ш64 Источник изображения: forum.guns.ru

AKR Krinkof

Особую укладку автомат имел в КГБ. Практически сразу с разработкой укороченного автомата данное ведомство заказало специальную укупорку для транспортировки оружия с запасными магазинами и принадлежностью. Предполагалось, что это будет кожаный портфель тёмно-коричневого или чёрного цвета. В нём размещался автомат с присоединённым к нему магазином, а также носимый боекомплект на 90 или 120 патронов. Второй вариант предполагал укладку четырёх магазинов по 20 патронов. Позднее аналогичные варианты упаковки АКС74У появились в виде дипломата с возможностью быстрого открытия огня. Такой огнестрельный дипломат имел шифр «Модерн-М».

Появление укороченных автоматов Калашникова пришлось по душе и военным лётчикам. Для них в комплект носимого аварийного запаса (НАЗ) специально ввели вариант оснащения автоматом вместо пистолета. Автоматом комплектовались НАЗ-7БМ, НАЗ-7БС, НАЗ-8Б и НАЗ-7МБ. К оружию полагалось четыре магазина по 30 патронов. Для варианта НАЗ-И была разработана пластиковая кобура для ношения АКС74У на поясе. Чтобы уместить в штатные места хранения НАЗа вертолёта, автомат в кобуру укладывался без пламегасителя и приклада.

Лётчики с АКС74У в кобуре из комплекта НАЗ-И Источник изображения: ak-info.ru

«Рассекречивание» автомата АКС74У на Западе произошло примерно в конце 1983 или начале 1984 года. Захватывали такие образцы во время войны в Афганистане у военных лётчиков. В американской прессе автомат получил наименование AKR, однако прозвище Krinkof, полученное от афганских моджахедов, прижилось гораздо лучше. В последующем это сленговое обозначение советской «Ксюхи» обросло массой легенд, и его изначальное происхождение было забыто. Например, долгое время считалось, что Krinkof — это фамилия болгарского конструктора, которому приписывалась разработка AKR. И только совсем недавно специалисты разобрались, что все аналогичные названия автоматов Калашникова явились следствием афганских особенностей перевода слова «Калашников».

Популярность АКС74У в Афганистане неслучайна, и это связано не только с редкостью его использования советскими военными. Заполучить личное оружие экипажа бронемашины или вертолёта указывало на вероятную потерю противником техники, что добавляло обладателю АКС74У авторитета. Захваченный автомат, «засвеченный» в американской прессе, имел серийный номер порядка 500 000, что позволило американским специалистам сделать вывод о массовости данного изделия. А постоянное позирование с автоматом АКС74У известного террориста Усамы бен Ладена служило определённой рекламой для этой модели советского оружия.

Автомат АКС74У №516621 — американский трофей. 1982 год Источник изображения: US Army

После прекращения производства АКС74У оружия такого формата в калибре 5,45 мм так и не появилось. В Ижевске на смену ему запустили укороченный вариант в рамках «сотой» серии. Автомат АК105 имел ствол на 100 мм длиннее, чем АКС74У, что позволило добиться более приемлемых показателей кучности стрельбы. Затем он обновился до АК205. Однако новое поколение укороченных автоматов Калашникова выпускалось в ограниченных количествах и также не нашло широкого применения. Самым перспективным изделием данной оружейной ниши в Ижевске является 5,45-мм малогабаритный автомат АМ-17, наследник драгуновской схемы автомата МА.

Интерес к малогабаритным автоматам возник вновь на волне обсуждений обновления НАЗа для лётчиков. Возникли два основных варианта решения проблемы: либо увеличенный боезапас пистолетных патронов для пистолета-пулемёта, либо повышенная дальность стрельбы из малогабаритного автомата. На это место претендуют два ижевских изделия: 9-мм пистолет-пулемёт ППК-20У и 5,45-мм автомат АМ-17. В случае успеха последнего может произойти возвращение компактного и мощного автоматического оружия на место уходящего АКС74У.

Опытный автомат АКС74У с пластиковым цевьём Источник изображения: lsop.ru

Характеристики автоматов Наименование ТКБ-0116 АЕК-958 ПП1 ТТТ АКС74У Вес с магазином, кг 2,26 2,78 2,55 2,2 2,7 Длина с откинутым прикладом, мм 744 730 712 750 730 Длина со сложенным прикладом, мм 460 480 476 450 490 Длина ствола, мм 200 225 215 – 206,5 Ёмкость магазина, патронов 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 30 Прицельная дальность, м 500 500 500 500 500 Начальная скорость пули, м/с 737 757 738 700 735

Источники и литература:

Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова укороченному АКС74У (АКС74УН2). Москва: Воениздат, 1992 5,45 мм автомат Калашникова (АКС74У). Каталог деталей и сборочных единиц 6П26КД Тактико-технические требования №008407 войсковой части 64176-Е (по 3 отделу в/ч 64176-Е) на опытно-конструкторскую работу «5,45-мм малогабаритный автомат», шифр «Ноготок», Москва, 1973 Ю. Пономарев. «По сей день в строю». Журнал «Калашников», №12, 2014 В. Куваев. «Наша «Ксюха». Журнал «МастерРужье», №76, 2003 И. Александров. «АКС74У: 20 лет в строю». Журнал «МастерРужье», №73, 2003 Chris Mc Loughlin. Captured! The Soviet AKR assault rifle. Журнал «S.W.A.T.», сентябрь 1984 года

Руслан Гук