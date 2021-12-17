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WarSpot

Лазером по «камикадзе»

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Источник изображения: warspot.ru

Лазерная установка на корабле позволит ему бороться с целой флотилией катеров-«камикадзе». Вчера, 15 декабря, портал thedrive.com сообщил о том, что ВМС США провели тестирование установки Laser Weapon System Demonstrator Mk 2 Mod 0 с палубы десантного корабля USS Portland.

Испытания проводились в Аденском заливе. В ВМС США их назвали успешными, но не раскрыли технических деталей тестирования. Известно, что мишенью выступала дрейфующая цель в виде небольшого плота. Она имитировала небольшую лодку, начинённую взрывчаткой (использование таких плавсредств участилось в последние годы).

Поражение надводной мишени лазерным лучом

Источник изображения: thedrive.com

В прошлом году экипаж USS Portland уже проводил тестирование LaWS. Тогда лазер поразил воздушную мишень, для защиты от которых и был разработан. Теперь флот расширил сферу применения боевого лазера, протестировав возможность поражения надводных целей.

На USS Portland была установлена система LaWS (Laser Weapon System) нового поколения. Она значительно мощнее, чем те, которыми планируется оснастить меньшие корабли американского флота, но требует значительной мощности силовой установки. Технические подробности о лазерном оружии в США пока не раскрывают, указывая, что оно может эффективно применяться против небольших беспилотников.

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Страны
США
Проекты
LaWS
БПЛА
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