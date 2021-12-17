Компания Lom Praha отремонтировала вертолет Ми-171Ш ВВС Ганы

ЦАМТО, 16 декабря. Чешская компания Lom Praha завершила капитальный ремонт вертолета Ми-171Ш ВВС Ганы, который недавно был идентифицирован при проведении испытаний силовой установки.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в октябре 2020 года компания Lom Praha объявила о достижении с Ганой соглашения о проведении капитального ремонта одного вертолета Ми-171Ш. Гана запросила ускоренную процедуру, ввиду того, что машина требовалась для поддержки действий по борьбе с пандемией COVID-19, доставки медикаментов и медиков в различные районы страны.

Вертолет (GHF697) впервые был замечен во время испытаний на предприятии компании в аэропорту Прага-Кбелы, а в начале ноября Lom Praha объявила, что работы над машиной завершены. Предполагалось, что Ми-171Ш будет разобран и возвращен в Гану на борту самолета Ил-76.

Как заявил посол Ганы в Чехии Джеймс Комла Ньясемби, на завершающем этапе была проведена техническая приемка вертолета на земле, проверка двигателей и несколько тестовых полетов. В ходе работ у вертолета была изменена окраска с белой на серую, установлены дополнительные внешние топливные баки. Результаты испытаний признаны удовлетворительными. С учетом положительного опыта работы не исключено, что сотрудничество Ганы с Lom Praha будет продолжено.

Отремонтированный вертолет является одним из четырех Ми-171Ш, приобретенных ВС Ганы в 2013 году. Пока неизвестно, будут ли отремонтированы три оставшиеся машины.

Это не первый контракт, подписанный Lom Praha на проведение работ в интересах ВС Ганы. В 2019 году компания провела капитальный ремонт вертолета Ми-8МТВ-5 (GHF690).

В прошлом году предприятие провело ремонт двух Ми-17 для ВВС Буркина-Фасо, а также нескольких Ми-17 и Ми-24/35 для ВВС Чехии. Компания Lom Praha также занимается ремонтом учебно-тренировочного самолета Z-142 Zlin ВВС Алжира. Недавно компания завершила обучение личного состава ВВС Нигерии применению вертолетов Ми-17.