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Российская газета

Названы пять новых угроз для авианосцев

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Уже почти столетие авианосцы успешно работают в составе ВМС разных стран, благодаря гибкости и широте возможностей они стали мощной ударной силой. На протяжении всего этого времени противник пытался уничтожить авианесущие корабли, а флот их защищал. Современные представители класса имеют массу оборонительных систем, но стремительно развивающееся оружие нападение ставит новые задачи перед конструкторами. 19FortyFive составил рейтинг угроз, которые возникнут для авианосцев в ближайшие три десятка лет.


Подлодки-роботы

Субмарины всегда были смертельной угрозой для авианосцев. Во время Второй Мировой войны лодки нанесли всем авианосным флотам ощутимые потери, в холодную войну Пентагон рассматривал советские субмарины как критическую проблему. Однако сейчас, когда возможности противолодочной обороны неизмеримо возросли, подводному кораблю все сложнее выйти на дистанцию атаки, а шансы уцелеть после нападения сократились еще больше.

Беспилотную подводку не волнует, вернется ли она с задания на базу. Робот может сколь угодно долго таиться в глубине, ожидая своего часа. И дождавшись его, создать авианосцу серьезные проблемы.

Кибератаки

Современный корабль - очень сложная электронная машина. Компьютеры управляют работой систем жизнеобеспечения, движением, взлетом и посадкой самолетов. Новое поколение авианосцев типа Gerald R. Ford еще более зависимо от электроники. Понятно, корабельные компьютеры хорошо защищены, но вряд ли непроницаемы. Вполне вероятно, что противник попытается воздействовать на них. Первое, что он может сделать, это отключить радары, чтобы затруднить выполнение авианосцем своей миссии. Также при помощи кибератаки можно раскрыть положение авианосной группировки, чтобы навести на нее подлодки. Параллельно хакеры могут выключить противолодочные средства.

Воздушные беспилотники

При попытке атаковать авианосцы самолеты и крылатые ракеты сталкиваются с почти непробиваемой преградой, мощной ПВО всех кораблей группировки. Дроны же, обладающие собственным оружием, имеют большую гибкость для ее преодоления - особенно, если не нужно заботиться о спасении пилотов.

Гиперзвуковое оружие

Корабельные системы ПВО предназначены на перехват целей, летящих со скоростью до 4-5 Махов. Все, что движется быстрее, им не по зубам. Поэтому баллистические и гиперзвуковые ракеты представляют для авианосных группировок серьезную угрозу. Особенно опасны вторые - они могут сближаться с целей по траектории, еще более затрудняющей их перехват. И успехи России и Китая в разработке гиперзвукового оружия вызывают сильную тревогу у США, обладателя самого большого флота авианосцев. К тому же использование гиперзвука выглядит более целесообразным с политической точки зрения, поскольку баллистические ракеты четко ассоциируются с ядерным оружием.

Орбитальная бомбардировка

Спасение авианосцев - в их мобильности. Используя проблемы в передаче данных между системами слежения и ударными комплексами противника, они успевают выйти из-под атки. Однако система орбитальной бомбардировки объединяет обе функции: вооруженные кинетическим оружием спутники могут постоянно следить за передвижениями кораблей и атаковать их в любой момент.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
ИТ
Робот
Ядерный щит
ЯО
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