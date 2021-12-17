Войти
Российская газета

Пушку от Т-72 устанавливали на китайский танк Type 69-II

254
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе ирано-иракской войны из-за значительных потерь в танках вооруженные силы двух стран начали массово приобретать китайскую бронетехнику. Так, попавший под западные санкции Иран, ранее эксплуатировавший в основном американские М47, М60 и британские Chieftain, закупил более 500 Type 59 и 250 Type 69.



Багдадский режим, чьи войска в начале конфликта были оснащены доставленными из СССР и стран Варшавского договора Т-55, Т-62, Т-72, получил через Саудовскую Аравию 700 Type 59 и более тысячи Type 69-II.

Эти танки активно применялись в боях и несли существенные потери, особенно от противотанковых управляемых ракет.

К тому же, выяснилось, что 100-мм орудия этих машин недостаточно эффективны против танков второго после Второй мировой войны поколения, например, упомянутых выше Chieftain, Т-72 и их лицензионных иракских клонов Asad Babil ("Вавилонский лев").

Уже после окончания войны в Иране на Type 59, 250 Type 69, трофейные и полученные из Ливии и Сирии Т-55 стали устанавливать навесную динамическую защиту и 105-мм орудия.

В Ираке в конце 80-х годов появились два варианта модернизации таких танков. На первом предусматривалось дополнительное многослойного бронирование, получившее обозначение Al Faw, на башню, переднюю часть корпуса и бортовые проекции.

Такая защита позволяла выдерживать попадания не только реактивных гранат, но и некоторых ПТУР. Небольшое количество таких танков успело попасть в войска и было захвачена многонациональными силами во время боев за Кувейт в 1991 году.

Еще одним интересным проектом стало скрещивание Type 69-II с Т-72М1. На китайскую машину установили 125-мм гладкоствольную пушку с автоматом заряжания, новые дневной и ночной прицелы. Из-за этих нововведений экипаж уменьшился до трех человек.

Сообщалось, что доработать подобным образом собирались несколько сотен штук, но кувейтская авантюра не позволила воплотить эти планы в жизнь.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Ливия
Польша
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
Type 59
Т-55
Т-62
Т-72
Похожие новости
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
13.03.2019
Страна бесконечной войны
07.11.2018
Танковые армады Асада
19.08.2015
Холостая мощь Каира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта