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Российская газета

Красное небо: ВМС США провели испытания лазерного оружия

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Источник изображения: Staff Sgt. Donald Holbert / U.S. 5th Fleet

В Аденском заливе военно-морские силы США провели демонстрационные испытания высокоэнергетической системы лазерного оружия. Тестовые стрельбы проводились по небольшой надводной цели.

Как сообщает Defence Blog со ссылкой на пресс-службу Пятого флота США, твердотельная лазерная установка Mark 2 MOD 0 находилась на десантном корабле Portland.

В сообщении отмечается, что демонстрация проводилась из статического положения, то есть корабль стрелял по мишени не во время движения. Фотография испытаний лазерного оружия была сделана с использованием коротковолнового инфракрасного объектива и оптического фильтра.

Другой информации о прошедшем испытании и характеристиках лазерного оружия не сообщается.

Необходимо отметить, что в российской армии с 2019 года на боевом дежурстве находятся лазерные комплексы "Пересвет".

Они предназначены для повреждения оптических систем аппаратов, пытающихся атаковать или обнаруживать мобильные межконтинентальные баллистические ракеты. Такими аппаратами могут быть, например, самолеты, ударные беспилотники, крылатые ракеты или спутники.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Продукция
Пересвет
Проекты
БПЛА
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