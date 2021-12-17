Войти
Российская газета

Назван срок начала серийных поставок дронов-камикадзе "Куб"

240
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России завершили государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб", которые неофициально называют "дронами-камикадзе". Как сообщил близкий к Минобороны РФ источник, результаты признаны положительными.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевым зарядом может продолжительное время выслеживать цель в предполагаемом районе нахождения, а затем уничтожить ее наподобие ракеты класса "воздух - поверхность".

- Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов рекомендован к принятию на вооружение, - цитирует источник РИА Новости.

Он добавил, что серийные поставки БПЛА в войска ориентировочно назначены на 2022 год.

Дрон построен по схеме "летающее крыло", приводится в движение электродвигателем с винтом. Запуск осуществляется с катапульты. "Куб" способен находиться в воздухе до получаса, передвигаясь со скоростью 130 километров в час. Масса боевого заряда составляет три килограмма, что вполне достаточно для уничтожения даже тяжелой бронетехники.

Наведение на цель производится с помощью установленной на беспилотник видеокамеры. Как ранее сообщали представители компании-разработчика, аппарат способен обнаруживать и уничтожать объекты вне зависимости от их скрытности и рельефа местности. Эффективности новому типу вооружений добавляет и то, что ему практически невозможно противостоять традиционными средствами ПВО.

В ходе одного из этапов испытаний беспилотники "Куб" вместе с другими подобными отечественными дронами были применены против объектов террористов в Сирии.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
КУБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.12.2021
«Военный интернет» для ракет. ПВО и ПРО объединят в единую сеть
23.06.2021
Барражирующий «Ланцет»
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
03.06.2019
Войсковая ПВО в XXI веке
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта