ЦАМТО, 16 декабря. Группа Leonardo подтвердила, что 14 декабря в Кувейт прибыла первая пара истребителей "Тайфун", заказанных в рамках подписанного в 2016 году с консорциумом Eurofighter контракта на поставку 28 самолетов.

Перегоночный полет первых двух истребителей обеспечивался ВВС Италии, которые предоставили два самолета-заправщика KC-767 для дозаправки в воздухе. Их сопровождали два истребителя "Тайфун" из 4-й эскадрильи ВВС Италии.

Как заявлено, доля Leonardo в производстве "Тайфун" составляет около 36% (в частности, компания производит авиационные компоненты и бортовую электронику). Кроме того Leonardo разработала новую РЛС с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, которой будут оснащены самолеты ВВС Кувейта.

По словам генерального директора группы Leonardo Алессандро Профумо, истребители для ВВС Кувейта являются "самыми современными" за всю историю европейской программы. В сотрудничестве с ВВС Италии пилоты ВВС Кувейта уже прошли подготовку в итальянских учебных центрах, построена современная инфраструктура для поддержки и обслуживания авиапарка.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун" с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter. В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе "Аль-Салем" в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки летного состава в Кувейте.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Однако летные испытания первых предназначенных для ВВС Кувейта истребителей "Тайфун" начались только в октябре 2021 года. Вероятно, сроки были сдвинуты из-за пандемии COVID-19. Первая пара истребителей "Тайфун" была передана ВВС Кувейта на авиабазе "Казелле" ВВС Италии 7 декабря 2021 года.

Истребители ВВС Кувейта получат РЛС с АФАР Captor-E и несколько других новинок, в частности, крылатые ракеты "Сторм шэдоу" и ПТУР "Бримстоун", а также другие вооружения класса "воздух-земля", которые расширяют многофункциональность и повышают их огневую мощь. Кроме того, конфигурация предусматривает интеграцию подвесных контейнеров целеуказания "Снайпер-ATP", контейнера боевой подготовки DRS-Cubic ACMI P5, усовершенствование систем навигации.

Программу производства "Тайфун" реализует размещенный в Мюнхене (Германия) консорциум Eurofighter GmbH, принадлежащий Leonardo, BAE Systems и Airbus Defense & Space. Руководство программой осуществляет Агентство НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей "Тайфун" и "Торнадо" (NETMA), которое было создано для удовлетворения потребностей в закупках ВВС четырех стран-участниц: Италии, Великобритании, Германии и Испании. Помимо стран-участниц программы, которые заказали 510 самолетов "Тайфун", заказчиками истребителя стали Саудовская Аравия (72 самолета), Австрия (15), Оман (12), Кувейт (28) и Катар (24). Всего заказан 661 самолет.