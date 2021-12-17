В ДВОКУ планируется поступление тренажеров для обучения экипажей ОБТ "Армата"

ЦАМТО, 16 декабря. В следующем году в ДВОКУ ожидается поступление тренажеров для обучения экипажей ОБТ Т-14 "Армата" и боевых машин на универсальной гусеничной платформе семейства "Курганец".

Об этом сообщил начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко.

В соответствии с программой развития в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), дислоцированное в Благовещенске Амурской области, поставляются современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Совершенствование учебно-материальной базы в училище проводится постоянно. Это диктуется современным боевым опытом. Сегодня на первый план выходит необходимость обучения будущих офицеров ведению ближнего боя в условиях тесной городской застройки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.