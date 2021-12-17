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ЦАМТО

Разведчики ЦВО получили на вооружение 3D-маскхалаты

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Маскировочный костюм для разведчиков типа "Химера"
Маскировочный костюм для разведчиков типа "Химера".
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 16 декабря. Командному составу ЦВО в ходе оперативно-боевого сбора, который проходит в Оренбургской области, показали новый маскировочный костюм для разведчиков типа "Химера", выполненный в 3D.

Новые 3D-маскхалаты поступили на вооружение в 2021 году. В отличие от предыдущих маскировочных костюмов они очень реалистичны, маскироваться можно в любой местности: как в полевой, горно-лесистой, так и пустынной местности", – рассказал руководитель занятия.

Экипировка очень актуальная для снайпера и разведчика. Отличие от старых "леших" – это вес. Данные маскхалаты очень легкие, около 300 гр., даже при намокании вес не прибавляется. Благодаря сетчатой основе маскхалат занимает мало места, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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