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США подарили Румынии транспортный самолет C-130 Hercules

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон презентовал военно-воздушным силам Румынии новый транспортный самолет C-130 Hercules, призванный выполнять операции в рамках программ NATO.

Об этом сообщило «Румынское телевидение». 

Согласно официальной информации, указанная боевая единица прибыла в международный аэропорт Бухарест Беняса им. Аурела Влайку. Сразу же после посадки самолет прошел сертификацию по системе ROMAERO, в ближайшее время он будет доставлен на один из румынских военных аэродромов. 

Общая стоимость модифицированного варианта C-130 Hercules не разглашается. В минобороны Румынии утверждают, что новая машина была «передана американскими партнерами в безвозмездное постоянное пользование». Самолет войдет в состав 90-й стратегической транспортной эскадрильи 901-й авиационной базы румынских ВВС, пишет  Aeroo.ru.

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Страны
Румыния
США
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C-130
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