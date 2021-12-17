США подарили Румынии транспортный самолет C-130 Hercules

Вашингтон презентовал военно-воздушным силам Румынии новый транспортный самолет C-130 Hercules, призванный выполнять операции в рамках программ NATO.

Об этом сообщило «Румынское телевидение».

Согласно официальной информации, указанная боевая единица прибыла в международный аэропорт Бухарест Беняса им. Аурела Влайку. Сразу же после посадки самолет прошел сертификацию по системе ROMAERO, в ближайшее время он будет доставлен на один из румынских военных аэродромов.

Общая стоимость модифицированного варианта C-130 Hercules не разглашается. В минобороны Румынии утверждают, что новая машина была «передана американскими партнерами в безвозмездное постоянное пользование». Самолет войдет в состав 90-й стратегической транспортной эскадрильи 901-й авиационной базы румынских ВВС, пишет Aeroo.ru.