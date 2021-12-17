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Интерфакс-АВН

Офшорный вертолет Ми-171А3 приступил к летным испытаниям

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Вертолет для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ Ми-171А3
Вертолет для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ Ми-171А3.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Вертолет Ми-171А3, предназначенный для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ, приступил к летным испытаниям, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"В ходе полета экипаж выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях", - сказано в сообщении госкорпорации. Полет длился 15 минут и прошел штатно, "все системы продемонстрировали стабильную работу".

"Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза - после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ми-171А3 - первый вертолет отечественного производства, создаваемый для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Разрабатывается с 2018 года в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Максимальная взлетная масса судна - 13 тонн, дальность полета - 1 тыс. км, пассажировместимость - до 24 человек. Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации при температурах от -50 С до +50 С.

Серийный выпуск Ми-171А3 будет налажен на "Улан-Удэнском авиационном заводе" (входит в "Вертолеты России" "Ростеха"). Первым получателем машины, как ожидается, станет "Газпром" (MOEX: GAZP): на МАКС-2021 компания подписала соглашение с "Вертолетами России" о поставках 16 Ми-171А3 до 2030 года. Начала поставок этих вертолетов в "Газпроме" ждут в 2023 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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Чемезов Сергей
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МАКС-20XX
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