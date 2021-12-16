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Названы сроки тестирования прототипа цифрового рубля

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«Известия»: в январе 2022 года Центробанк начнет тестировать прототип цифрового рубля

В январе 2022 года Центробанк России начнет тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьим равноправным способом расчета наряду с наличным и безналичным. Об этом сообщают «Известия».


Цифровой рубль представляет собой закодированную последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей. Выпуском цифрового рубля займется Центробанк.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко сообщила, что одновременно с внедрением цифрового рубля планируется создать инфраструктуру для проведения платежей, денежных переводов и других операций с новым типом валюты. По ее словам, это позволит снизить комиссии за эквайринг и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях. Она также отметила, что внедрение цифрового рубля даст возможность банкам расширить перечень финансовых услуг и привлечет дополнительную клиентскую аудиторию.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в свою очередь, подчеркнул, что с использованием цифрового рубля бизнес сможет уменьшить затраты на проведение операций, а у государства появится возможность более точно и оперативно следить за целевым использованием денежных средств в финансовой системе.

Карты с большим кэшбэком позволяют вернуть часть потраченных денежных средств.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева заявила, что на тестирование цифрового рубля потребуется год и более. Она считает, что для начала следует изучить ряд факторов, включая степень влияния на инфляцию. В настоящее время предполагается, что цифровая валюта не скажется на росте инфляции. Кроме того, важно с осторожностью внедрять стимулирующие инструменты, чтобы новый способ расчета был востребован не искусственным, а естественным образом. Также Косарева отметила, что в настоящий момент трудно оценить степень положительного отклика от россиян, так как при разработке инициативы учитывалось мнение исключительно кредитных организаций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что у регулятора нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно. Среди достоинств новой формы денег она назвала возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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