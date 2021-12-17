Самолеты Су-34 нанесли бомбовый удар по артиллерии условного противника в Поволжье

На полигоне Тоцкий проходит оперативно-боевой сбор командного состава ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар с высоты порядка 400 метров по артиллерийским позициям условного противника в ходе оперативно-боевого сбора командного состава Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Тоцкий Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Согласно летному заданию, экипажи четырех самолетов Су-34 выполнили перелет из Челябинской области и на высоте около 400 метров нанесли бомбовый удар, применив 250-килограммовые осколочно-фугасные авиационные бомбы, по мишеням, имитирующим артиллерийские позиции условного противника, расположенным на полигоне в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Кроме этого, две пары ударных вертолетов Ми-24 нанесли удар неуправляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" по командному пункту условного противника.

Оперативно-боевой сбор ЦВО проходит с 14 по 17 декабря на полигоне в Оренбургской области под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих из командного состава военного округа от командующего армии до командира полка включительно. В рамках сбора генералы и офицеры изучат организацию и ведение боевых действий в условиях активного применения противником сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и действий бандформирований, в том числе в сложных климатических условиях.