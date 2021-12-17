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Известия.ru

Инструкторы из РФ провели тренировки сирийских военных в Пальмире

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Сирийская армия продолжает занятия по боевой подготовке под руководством российских инструкторов в Пальмире, используя методики, применяемые на военных полигонах России. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.


«Русские — очень хорошие учителя, они нас тренировали очень много и точно снабдили своей силой», — пояснил военнослужащий САР Ахмад Шахада.

Во время учений используются даже армейские раритеты, такие как советский станковый крупнокалиберный пулемет ДШК 1940-х годов выпуска. При этом оружие работает безотказно.

По словам полковника ВС РФ Владимира Ляхова, военнослужащие обеих стран понимают друг друга уже «без перевода текста».

«Они понимают, что мы от них хотим увидеть, что показать, выполнить», — добавил он.

Отмечается, что во время боевых занятий ни одна историческая ценность не пострадала, поскольку полигон находится на значительном расстоянии от охранной зоны Пальмиры.

Ранее, 3 декабря, российские военные полицейские провели тренировки по психологической подготовке с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации. Само боестолкновение постарались воссоздать с максимальной достоверностью. Сирийская военная полиция впервые провела подготовку вместе с российскими бойцами как сводное подразделение.

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