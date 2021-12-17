Стендовые испытания двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 начнутся до конца 2021 года

Первый полет Ка-62 запланирован на начало 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Стендовые испытания двигателя-демонстратора ВК-1600В для вертолета Ка-62 должны начаться до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам главный конструктор двигателя ВК-1600 на предприятии "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Антон Колосов.

"Сейчас мы занимаемся изготовлением двигателя-демонстратора, все его узлы уже полностью изготовлены, ведется процесс сборки. Поставить на стенд мы его планируем до конца текущего года. Сертификация двигателя планируется в середине 2023 года", - сказал он.

Колосов также уточнил, что первый полет вертолета Ка-62 с новыми российскими двигателями по плану-графику запланирован на начало 2024 года.

Работы над двигателем ВК-1600В начались в конце 2019 года. Он создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. Сегодня в стране нет отечественных двигателей такой размерности. На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная двигателестроительная корпорация представила демонстратор ВК-1600В.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиастроительной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России". В число основных сфер применения машины входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий, при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Вертолет отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.