Войти
ТАСС

Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 стали шестыми по популярности в мире

294
0
0
Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

На первом месте расположились американские C-130 Hercules, следует из рейтинга Flight Global

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские Ил-76 заняли шестую строчку списка самых популярных в мире военно-транспортных самолетов, составленного ведущим профильным журналом Flight Global. Рейтинг опубликован в справочнике World Air Forces 2022, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с исследованием, в мире находилось в строю более 200 военно-транспортных самолетов семейства Ил-76 по состоянию на декабрь 2021 года. На долю российских машин пришлось 5% от общемирового парка военно-транспортной авиации. На первом месте расположились американские военно-транспортные самолеты семейства C-130 Hercules (872 машины, 20%), на третьем - американские самолеты семейства King Air (280 машин, 7%).

С момента первого полета Ил-76, разработанного ПАО "Ил" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех"), было выпущено около 1 тыс. самолетов в 22 модификациях. Сейчас представители семейства эксплуатируются в 24 странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки.

Самый современный вариант Ил-76 - Ил-76МД-90А (первый полет в 2012 году), также на этой платформе производится топливозаправщик Ил-78М-90А (первый полет в 2018 году). Эти самолеты могут эксплуатироваться в любой точке планеты, включая Арктику и Антарктиду.

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 4 300 военно-транспортных самолетов, говорится в отчете.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Ил
ОАК
Ростех
Проекты
Арктика
Похожие новости
02.08.2021
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
26.03.2021
На базе Ил-76 могут создать новую линейку самолетов
26.03.2021
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий". Как для Ил-76 прошли полвека в строю
21.08.2015
Эпоха "Илов" продолжается
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта