Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 стали шестыми по популярности в мире

На первом месте расположились американские C-130 Hercules, следует из рейтинга Flight Global

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские Ил-76 заняли шестую строчку списка самых популярных в мире военно-транспортных самолетов, составленного ведущим профильным журналом Flight Global. Рейтинг опубликован в справочнике World Air Forces 2022, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с исследованием, в мире находилось в строю более 200 военно-транспортных самолетов семейства Ил-76 по состоянию на декабрь 2021 года. На долю российских машин пришлось 5% от общемирового парка военно-транспортной авиации. На первом месте расположились американские военно-транспортные самолеты семейства C-130 Hercules (872 машины, 20%), на третьем - американские самолеты семейства King Air (280 машин, 7%).

С момента первого полета Ил-76, разработанного ПАО "Ил" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех"), было выпущено около 1 тыс. самолетов в 22 модификациях. Сейчас представители семейства эксплуатируются в 24 странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки.

Самый современный вариант Ил-76 - Ил-76МД-90А (первый полет в 2012 году), также на этой платформе производится топливозаправщик Ил-78М-90А (первый полет в 2018 году). Эти самолеты могут эксплуатироваться в любой точке планеты, включая Арктику и Антарктиду.

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 4 300 военно-транспортных самолетов, говорится в отчете.