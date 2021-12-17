Власти Грузии ищут источники финансирования для увеличения расходов на оборону

Грузинский министр финансов Лаша Хуцишвили на пленарном заседании парламента заявил, что Грузия увеличит расходы на оборону в следующем году на $12,9 млн.

Увеличение ассигнований Минобороны Грузии подразумевается в проекте госбюджета страны на 2022 год, с которым Хуцишвили ознакомил депутатов.

Согласно проекту, в целом финансирование оборонного ведомства составит более $323 млн.

Между тем, на заседании парламента заместитель председателя комитета по обороне и безопасности, бывший командующий силами обороны Грузии Владимир Чачибая назвал такое увеличение расходов на оборону недостаточным.

Он выразил мнение, что бюджет министерства обороны должен быть определен хотя бы в размере $419 млн, чтобы ведомство смогло сдерживать «агрессивные силы».

Министр финансов в ответ на слова Чачибая заявил, пишет Интерфакс, что оборонный бюджет Грузии, возможно, полностью не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит страна, но в этом направлении идет активная работа, ведется поиск источников финансирования.