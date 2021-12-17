Войти
Военно-промышленный курьер

Власти Грузии ищут источники финансирования для увеличения расходов на оборону

271
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Грузинский министр финансов Лаша Хуцишвили на пленарном заседании парламента заявил, что Грузия увеличит расходы на оборону в следующем году на $12,9 млн.

Увеличение ассигнований Минобороны Грузии подразумевается в проекте госбюджета страны на 2022 год, с которым Хуцишвили ознакомил депутатов.

Согласно проекту, в целом финансирование оборонного ведомства составит более $323 млн.

Между тем, на заседании парламента заместитель председателя комитета по обороне и безопасности, бывший командующий силами обороны Грузии Владимир Чачибая назвал такое увеличение расходов на оборону недостаточным.

Он выразил мнение, что бюджет министерства обороны должен быть определен хотя бы в размере $419 млн, чтобы ведомство смогло сдерживать «агрессивные силы».

Министр финансов в ответ на слова Чачибая заявил, пишет Интерфакс, что оборонный бюджет Грузии, возможно, полностью не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит страна, но в этом направлении идет активная работа, ведется поиск источников финансирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Похожие новости
31.03.2009
ОЗАБОЧЕНЫ ПОСТАВКАМИ ВООРУЖЕНИЙ
10.03.2009
Емкость мирового противотанковых ракетных комплексов в 2004-2013 гг. составит более 6,27 млрд долларов
24.02.2009
Российская ПВО vs. американская ударная авиация. Отечественные зенитные ракетные системы состоят на вооружении армий десятков стран мира
09.02.2009
США недовольны планами России
23.01.2009
У России свой путь. Даже под водой
21.01.2009
ВТС России с Грузией не осуществлялось и не осуществляется - ФСВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта