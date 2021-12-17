Российские войсковые разведчики получили в 2021 году новейшие 3D-маскхалаты

Источник изображения: Фото: Пресс-служба ЦВО

В ходе оперативно-боевого сбора командного состава Центрального военного округа, проходящего в Оренбургской области, впервые продемонстрировали новый маскировочный костюм для разведчиков типа "Химера", выполненный в 3D. Об этом сообщает Пресс - служба ЦВО.

Новые 3D-маскхалаты поступили на вооружение в текущем году. В отличие от предыдущих костюмов они очень реалистичны, с их помощью можно хорошо замаскироваться на любой местности: обычной полевой, горно-лесистой и пустынной.

Такая экипировка очень актуальна для снайперов и разведчиков. Еще одно отличие от старых "леших" - это вес. Маскхалаты очень легкие, около 300 граммов, и даже при намокании не становятся тяжелее. Благодаря сетчатой основе костюм занимает мало места.

Также были представлены радиостанции нового поколения "Арахис-2", которые стали с недавнего времени поступать в разведывательные подразделения округа.

"Арахис-2" - это глубокая модернизация радиостанций, применяемых в разведке, из семейства "Арахис".

В этих новых изделиях увеличена дальность связи и помехоустойчивость, защищенность радиосети, возможность работы с авиацией.

Оперативно-боевой сбор ЦВО начался 14 декабря на полигоне в Оренбургской области под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Мероприятие продлится до 17 декабря. В нем принимают участие более 300 военнослужащих от командиров полков до командующих армиями.