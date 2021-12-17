Источник сообщил о завершении государственных испытаний барражирующих боеприпасов "Куб"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб" успешно завершены в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.

"Государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб" завершены с положительным результатом. Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "начало серийных поставок БПЛА "Куб" в войска спланировано с 2022 года".

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.

"Куб" разработан компанией ZALA AERO, входящей в "Калашников". Аппарат имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с его камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен, прост в управлении.

Согласно данным открытых источников, российские военные применяли барражирующие боеприпасы "Куб" в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели.