The Drive (США): Россия представила обновленный беспилотник С-70 «Охотник»

The Drive: малозаметный БПЛА «Охотник» открывает новые возможности для российских военных

Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрировала второй прототип ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщает The Drive. Это новейшая разработка будет отрабатывать цели совместно с Су-57 и откроет совершенно новые возможности для российских военных.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продемонстрировала второй прототип беспилотника С-70 "Охотник". Его двигатель, как и ожидали многие эксперты, оснастили плоским реактивным соплом. В конструкцию дрона внесли и другие изменения, которые должны снизить его радиолокационную заметность и повысить боевую эффективность серийного варианта.

Данных о летных испытаниях этой версии беспилотника пока нет, но министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что испытания "Охотника" должны завершиться в 2022 году, после чего станет возможно размещение заказа для Военно-космических сил (ВКС) России.

Плоскости второго прототипа выглядят безупречно с точки зрения снижения радиолокационной заметности, по крайней мере, на момент выкатки аппарата. Тем не менее имеется пара выступающих приемников воздушного давления. Вероятно, их не будет на серийных образцах. Госкорпорация "Ростех" также разрабатывает для "Охотника" новый наземный пункт управления.

Максимальная малозаметность С-70 для радаров, судя по всему, является ключевой характеристикой для боевого применения. Конструкция беспилотника с низкими демаскирующими признаками должна компенсировать недостатки многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Менее заметный "Охотник", как предполагается, будет отрабатывать цели совместно с Су-57 в качестве беспилотника сопровождения либо выполнять самостоятельные миссии.

Судя по всему, испытания первой версии "Охотника" с применением оружия уже проводились, однако заявленные сроки появления серийного образца кажутся нереальными. Тем не менее более важным является тот факт, что российский беспилотник уже сейчас превращается в действительно малозаметный боевой летательный аппарат. Поступив в войска, он откроет совершенно новые возможности для российских военных. Весьма вероятно, что новые возможности появятся и у военных других государств, когда начнутся экспортные продажи этих дронов.