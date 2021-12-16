Противолодочный комплекс "Ответ" успешно поразил мишень в Японском море

Минобороны России провело учебные пуски самого передового отечественного ракетного комплекса, который предназначен для борьбы с подводными лодками противника. Одно из первых учений с новейшим противолодочным комплексом "Ответ" было проведено военным ведомством в Японском море.

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел в акваторию залива Петра Великого. Здесь корабль должен был обнаружить, а затем и уничтожить подводную мишень, которая имитировала субмарину условного противника.

Как рассказали в Министерстве обороны России, обнаружив цель, фрегат провел пуск новейшей ракеты. "Боевая часть комплекса успешно поразила учебную подводную мишень", - подчеркнули в военном ведомстве.

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, комплекс "Ответ" представляет собой противолодочное вооружение большой дальности, которое устанавливается на надводных кораблях.

"Если сравнивать, то сейчас на кораблях стоят противолодочные комплексы "Пакет", которые имеют дальность 10 километров, "Ответ" по заявленным характеристикам имеет дальность 50 километров", - рассказал Мураховский.

По его словам, сам комплекс представляет собой средство, позволяющее обнаруживать, давать целеуказание и уничтожать подводные лодки.

У него несколько составных частей. В частности, средства обнаружения и целеуказания, которые могут быть установлены на самом корабле в виде гидроакустической станции или могут наводить ракету с противолодочных вертолетов или самолетов.

На кораблях размещены универсальные пусковые комплексы 3С-14, которые применяются для крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Сам снаряд представляет собой крылатую ракету, у которой вместо боевой части установлена малогабаритная торпеда с акустической головкой самонаведения.

При обнаружении цели в ракету вводится полетное задание. Ракета комплекса доставляет в нужную точку самонаводящуюся торпеду, которая спускается в воду на парашюте. Оказавшись в воде, торпеда самостоятельно находит и уничтожает цель на дальности до 10 километров.

Противолодочный комплекс "Ответ" весомый шаг вперед в эффективности борьбы с подводными лодками противника

Уникальность "Ответа" в том, что он может поражать подлодку на больших дистанциях, не позволяя ей подойти к кораблю для запуска торпеды. Кроме того, отследить пуск этой ракеты с субмарины невозможно. Основную часть дистанции с большой скоростью она проходит по воздуху.

Главное достоинство этого комплекса в быстроте воздействия по подлодке противника. Она может быть поражена уже в считаные минуты после ее обнаружения. А торпеда на такое расстояние будет идти несколько десятков минут.

После того как торпеда оказывается в воде, уклониться от нее у подлодки практически нет шансов.

Торпеда самостоятельно находит цель и может поразить субмарину в любую часть корпуса.

Мураховский подчеркнул, что "Ответ" можно назвать новым поколением. "Аналоги этой ракеты у зарубежных производителей, конечно, есть. Но в целом эта ракета - весомый шаг вперед в эффективности борьбы с подводными лодками противника", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что помимо акустической системы наведения у нее есть встроенная навигационная инерциальная система, что позволяет обеспечить торпеде в воде высокую точность выхода на цель.

По некоторым данным, для вывода из строя вражеской субмарины достаточно будет одного пуска "Ответа".

Этот новейший комплекс может устанавливаться на корабли классов фрегат, корвет, крейсер, которые оснащены универсальными пусковыми комплексами 3С-14. К примеру, после модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил 16 универсальных пусковых установок ЗС-14. В них можно разместить различные комбинации противокорабельных и противолодочных ракет. В течение всего 10 секунд можно принять решение, по какой цели, кораблю или подлодке должен отработать комплекс. Кроме того , в ЗС-14 могут быть установлены крылатые ракеты "Калибры" для атаки сухопутных целей. В перспективе на эту "всеядную" установку можно будет разместить и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Александр Степанов