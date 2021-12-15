Три причины купить макбук

Компания Apple всегда имела славу новаторов, которые опережают свое время. И этот почетный титул они заслужили благодаря своей технике, которая всегда задавала тренды в IT-индустрии. Если вы решите купить MacBook Pro 14, который недавно вышел, то вы сможете убедиться в этом лично, ведь его стиль и производительные мощности точно не оставят вас равнодушным. Мы же расскажем вам о причинах, которые могут сподвигнуть вас на покупку макбука.

Нужная вещь при пандемии

Несмотря на активно продвигаемую кампанию вакцинации в нашей стране, пандемия все еще продолжается. А это значит, что ограничения все еще будут продолжаться. И в моменты самоизоляции мощный ноутбук станет для вас незаменимым помощником как в работе и учебе, так и в досуге.

Удобная операционная система MacOS

MacOS — это очень стильная и удобная операционная система, которая интегрирована в ноутбуки от Apple. Даже разработчики Windows 11 при создании своей ОС многие функции реализовали под вдохновением от MacOS (и касается это как стиля, так и программной составляющей). Эта операционная система уже задает тренды и получает огромное множество хвалебных отзывов от пользователей.

Невероятная производительность

Производительность последней модели макбука настолько мощная, что он без проблем запустит любую программу, даже самую требовательную. Фото- и видеоредакторы, виртуальные студии звукозаписи, программы для 3D-моделирования — макбук справится со всем программным обеспечением.