Войти

Три причины купить макбук

96
MacBook Pro 14
MacBook Pro 14.
Источник изображения: https://stockstar.ru/

Компания Apple всегда имела славу новаторов, которые опережают свое время. И этот почетный титул они заслужили благодаря своей технике, которая всегда задавала тренды в IT-индустрии. Если вы решите купить MacBook Pro 14, который недавно вышел, то вы сможете убедиться в этом лично, ведь его стиль и производительные мощности точно не оставят вас равнодушным. Мы же расскажем вам о причинах, которые могут сподвигнуть вас на покупку макбука.


Нужная вещь при пандемии


Несмотря на активно продвигаемую кампанию вакцинации в нашей стране, пандемия все еще продолжается. А это значит, что ограничения все еще будут продолжаться. И в моменты самоизоляции мощный ноутбук станет для вас незаменимым помощником как в работе и учебе, так и в досуге.


Удобная операционная система MacOS


MacOS — это очень стильная и удобная операционная система, которая интегрирована в ноутбуки от Apple. Даже разработчики Windows 11 при создании своей ОС многие функции реализовали под вдохновением от MacOS (и касается это как стиля, так и программной составляющей). Эта операционная система уже задает тренды и получает огромное множество хвалебных отзывов от пользователей.


Невероятная производительность


Производительность последней модели макбука настолько мощная, что он без проблем запустит любую программу, даже самую требовательную. Фото- и видеоредакторы, виртуальные студии звукозаписи, программы для 3D-моделирования — макбук справится со всем программным обеспечением.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 23:43
  • 214
В США удивились размерам Су-75
  • 15.12 23:20
  • 7
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 15.12 22:44
  • 2
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 15.12 22:20
  • 14
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16
  • 15.12 21:43
  • 244
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 17:23
  • 160
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 15.12 16:58
  • 1
«Армата» пошла в войска
  • 15.12 15:53
  • 69
Флотский вариант: чем БМП-3Ф отличается от сухопутной версии
  • 15.12 14:52
  • 59
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.12 14:51
  • 4
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 15.12 14:28
  • 1
«Турецкие Bayraktar и рядом не стояли». Впервые показан С-70 «Охотник»
  • 15.12 14:19
  • 59
Извольте разоружиться
  • 15.12 11:00
  • 2
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"