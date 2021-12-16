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Американцы показали беспилотную сенсорную станцию для боевых самолетов

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Прототип OBSS компании Kratos
Прототип беспилотной сенсорной станции (Off Board Sensing Station, OBSS) компании Kratos.
Источник изображения: Kratos

Американская компания Kratos показала концептуальное изображение беспилотной сенсорной станции (Off Board Sensing Station, OBSS), которую она вместе с исследовательской лабораторией ВВС США, сообщает Breaking Defense. Это малозаметный беспилотник со стреловидным крылом и V-образным хвостовым оперением.

Программа OBSS исследовательской лаборатории ВВС США предполагает создание нового типа дешевого, но высокотехнологичного беспилотника. Срок эксплуатации этого аппарата не будет превышать нескольких лет, и никакие ремонтные работы для него не будут предусматриваться. Он сможет быть беспилотным ведомым для боевых самолетов, будет искать сопровождать цели с помощью радара и инфракрасных датчиков, и, возможно, нести вооружение.

В октябре контракт на создание и испытания по меньшей мере одного прототипа OBSS получили компании Kratos и General Atomics. Они должны завершить все работы до конца следующего года.

У Kratos в разработке уже есть несколько беспилотников, достаточно дешевых, чтобы в случае необходимости ими можно было пожертвовать. Например, беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie, UTAP-22 Mako, на котором испытывали прототип системы искусственного интеллекта для беспилотных ведомых, и тактический Air Wolf, созданный на основе воздушной мишени.

OBSS от Kratos будет модульным беспилотником с реактивным двигателем, рассчитанным на самолетный взлет и посадку. Аппарат сможет служить не только беспилотной сенсорной станцией, но и внешним оружейным отсеком для пилотируемых самолетов.

Американская компания показала концептуальное изображение OBSS. Это малозаметный беспилотник со стреловидным крылом, V-образным хвостовым оперением и воздухозаборником сверху. Отчасти беспилотная сенсорная станция, особенно ее задняя часть, похожа на XQ-58A Valkyrie. Но у нее нет серповидного крыла, и конфигурация хвоста тоже отличается.

Американские военные интересуются не только дешевыми многоразовыми беспилотниками, но и расходуемыми аппаратами, такими как Cicada. Ранее мы писали, как во время испытаний 103 Cicada объединились в стаю.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UTAP-22 Mako
Компании
General Atomics
Kratos Defense
Проекты
AI
БПЛА
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