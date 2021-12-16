На Марсе нашли крупные залежи льда

Согласно теории, этот лед должен постепенно испаряться, но почему-то меньше его не становится

ТАСС, 15 декабря. Зонд "ЭкзоМарс-TGO" обнаружил в одном из глубоких каньонов, расположенных в центре марсианских долин Маринер, большие запасы льда. Результаты исследования опубликовал научный журнал Icarus.

"Зонд TGO может искать и изучать "оазисы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и грунта, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которого покрыто залежами льда", - рассказал один из авторов исследования, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Долины Маринер - это гигантская система каньонов в южном полушарии Марса. В начале 1970 годов ее открыл американский зонд "Маринер-9". Их длину ученые оценивают примерно в 4,5 тыс. км, а глубину - примерно в 11 км. То есть долины Маринер - самый крупный каньон на всех планетах Солнечной системы.

Уже достаточно давно ученые предполагали, что в самых темных уголках долин Маринер может скрываться много льда. Однако до недавнего времени найти однозначные следы их существования не удавалось. С этой задачей справились планетологи из России и Нидерландов под руководством Митрофанова.

Ключевую роль в открытии сыграл нейтронный спектрометр FREND, установленный на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO". Он может улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса по тому, как они взаимодействуют с потоком космических нейтронов. Год назад FREND уже обнаруживал несколько "водных оазисов" на склонах вулканов в экваториальных широтах Марса, где льда по предположениям не должно было быть.

Митрофанов и его коллеги проанализировали данные FREND, полученные во время пролета над территорией долин Маринер в 2018-2021 годах. Оказалось, что в одной из центральных областей этих каньонов, который планетологи называют "Хаосом Кандора", скрываются значительные запасы водного льда.

По оценкам астрономов, доля воды в приповерхностных породах "Хаоса Кандора" составляет как минимум 40%. То есть она есть там в виде чистого льда, а не скрывается внутри каких-либо минералов. То есть эта часть долин Маринер особенно интересна для изучения, в том числе и в ходе будущих роботизированных и пилотируемых экспедиций на Марс.

Особенный интерес у ученых, как отмечают Митрофанов и его коллеги, вызывает то, как водяной лед остается стабильным в этой части Марса, где его залежи должны постепенно испаряться и улетучиваться в космос. Это говорит или об уникальных климатических и геологических условиях в долинах Маринер, или же свидетельствует о том, что местные запасы воды постоянно пополняются, подытожили ученые.