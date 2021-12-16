ЗРК «Абакан». Быстрее и экономнее, чем американский Patriot

Что такое зенитно-ракетный комплекс 98Р6Е «Абакан» и как он работает

Концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». За рубежом эта система впервые была представлена на выставке Dubai Airshow 2021. Тактико-технические характеристики ЗРК «Абакан» проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Концерн «Алмаз-Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан» 98Р6Е, рассказал РИА «Новости» первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.

«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша - 15 минут», - рассказал Хрупало. При этом агентство отмечает, что MIM-104 Patriot «при смене позиций будет готов к бою через полчаса».

Хрупало также отметил, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО - ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля. «Это расширяет возможности группировки ПВО - ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противник», - пояснил Хрупало.

Концерн «Алмаз-Антей» позиционирует комплекс как экспортный. Это инициативная разработка компании, но не исключено, что ЗРК может заинтересовать и российскую армию.

В августе 2001 года «Газета.Ru» со ссылкой на источник, связанный с российским оборонно-промышленным комплексом, рассказывала, что представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров о покупке ЗРК «Абакан».

При этом собеседник «Газета.Ru» отмечал, что «к несомненному достоинству «Абакана», ввиду его узкой специализации, относится минимальный состав боевых единиц и транспортных средств, а также лиц боевого расчета. К примеру, в случае Patriot их требуется в 10 раз больше».

ЗРК 98Р6Е «Абакан» - первый в мире специализированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. До «Абакана» специализированных зенитных ракетных систем в мире никто не создавал.

«Абакан» может применяться при необходимости построения ПВО - ПРО на наиболее вероятных направлениях действий воздушного противника и обеспечивать поражение целей, летящих по баллистическим траекториям.

ЗРК включает унифицированный многофункциональный радиолокатор (УМР) разведки и целеуказания для наведения ракет 98Л6АЕ «Енисей-Е»; до четырех пусковых установок 51П6Е2 с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М82МДЭ; средства энергоснабжения.

Тактико-технические характеристики ЗРК «Абакан» выглядят следующим образом: дальность стрельбы по баллистическим целям (мин/макс, км) - 12/40; высота поражаемых целей (мин/макс, км) - 2/30; скорость целей - до 4000 м/сек.

Максимальная высота поражаемых баллистических целей в 30 км выглядит, на первый взгляд, сравнительно небольшой. Однако когда отдельные разработчики утверждают, что они сделают системы с высотой поражения баллистических объектов в 70-80 км, то заявления подобного рода вызывают определенные сомнения.

Дело в том, что на высотах более 50 км в силу разреженности воздуха аэродинамические рули ракеты становятся неэффективными. За этой границей высотности уже совсем другая среда. И надо делать для ракеты или маневровые двигатели, и управлять изделием при помощи газовых рулей. Технически решить подобную задачу можно. Только цена у ракеты в этом случае будет абсолютно другая.

Пусковая установка (ПУ) «Абакана» - от зенитной ракетной системы С-300В4. Ее экспортный вариант называется «Антей-2500». Эта ПУ в «Абакане» с гусеничного хода переведена на колесный. Собеседники «Газеты.Ru», близкие к концерну «Алмаз-Антей», отмечают, что «потенциального заказчика на Ближнем и Среднем Востоке гусеницы, как правило, не вдохновляют, и это не в последнюю очередь обусловлено характером местности».

Ракета 9М82МДЭ - модифицированный вариант изделия тоже из состава ЗРС С-300В4.

Во многом уникальные особенности ЗРК «Абакана» объясняются включением в его состав УМР «Енисей-Е». Эта радиолокационная станция устойчиво сопровождает воздушные объекты с очень малой отражающей поверхностью. В режиме стрельбы по баллистическим целям «Енисей» предназначен для поиска, обнаружения, захвата и сопровождения, распознавания по траекторным признаками для выдачи целеуказаний по высотным и высокоскоростным целям.

Еще одна особенность РЛС «Енисей» - локатор может работать в секторе (напомним, что большинство средств радиолокационной разведки работает в круговом режиме обзора). Эта характеристика позволяет локатору успешно осуществлять выдачу целеуказаний по баллистическим ракетам.

Помимо всего прочего, «Енисей» оснащен встроенными средствами государственного опознавания, причем как отечественными (система «Страж»), так и МК-12 НАТО (последнее может заинтересовать иностранных заказчиков). Кроме того, у локатора есть и вторичный канал для работы в ЕС УВД (единой системе управления воздушным движением) в диапазоне 1030-1090 МГГц. Это позволяет «Енисею» иметь полную информацию также о гражданских бортах, находящихся в настоящее время в воздухе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок