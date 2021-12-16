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Известия.ru

Военный обозреватель оценил лазерные системы США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Navy

Соединенные Штаты уже несколько лет ведут разработку различных лазерных систем, в основном они предназначены для уничтожения небольших самодельных беспилотников. Об этом заявил в среду, 15 декабря, военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, комментируя испытания ВМС США противолодочного лазерного оружия.

По его словам, подобное вооружение или ослепляет оптическую систему дронов, или повреждает электронную систему за счет нагревания.

«В прошлом году американским разработчикам удалось вывести из строя небольшой беспилотный летающий аппарат. Но сейчас американские системы серьезно проигрывают российским разработкам, в частности боевому лазеру «Пересвет», — уточнил обозреватель.

По мнению Рамма, подобные лазеры вряд ли будут полезны в борьбе с серьезным противником, таким как российские беспилотники «Орион» или «Охотник».

Об испытаниях лазерной системы с корабля Portland ранее в этот день сообщило агентство AP. Portland нанес удар лазером по цели в Аденском заливе. В ходе испытаний была уничтожена плавающая мишень, отметил пятый флот США. Отмечается, что систему можно использовать для уничтожения заминированных катеров-беспилотников йеменских повстанцев-хуситов в Красном море.

2 декабря появились подробности создания российского боевого лазера «Пересвет». В 2020 году министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что установку разработали российские ученые-ядерщики из Сарова.

По мнению экспертов, «Пересвет» должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли.

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