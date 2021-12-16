На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон

На Украине вступил в силу закон, призванный усовершенствовать порядок использования боевой техники и вооружения личным составом государственной пограничной службы. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба погранведомства.

«Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова оказываются неэффективны для прекращения правонарушения или в случае, если приходится сдерживать вооруженную агрессию», — сказано в сообщении.

Как уточняется в документе, применять оружие пограничникам разрешается для отражения нападения, освобождения заложников, задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству, а также для уничтожения беспилотников.

Известно, что законопроект, позволяющий сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций, был во втором чтении принят Верховной радой Украины 18 ноября. Тогда за проект закона в общей сложности проголосовал 271 депутат. Для рассмотрения парламент получил его еще в марте.

В тот же день генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев назвал разрешение на применение оружия украинским пограничникам провокацией и фактическим призывом к подобным действиям. По его словам, целью нововведения является не предупреждение, а искусственное создание конфликтных сценариев.

23 ноября стало известно, что Украина начала спецоперацию «Полесье» в пяти областях, граничащих с Белоруссией, с целью не допустить миграционного кризиса. Учения координировались погранслужбой и проводились совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции и вооруженных сил Украины.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.