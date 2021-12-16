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Российская газета

Ударный "Утенок": первые Су-34 передали в войска 15 лет назад

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Источник изображения: rg.ru

15 лет назад 15 декабря 2006 года два экземпляра фронтового бомбардировщика Су-34 были переданы Воздушно-космическим силам (ВКС) России для опытной эксплуатации.


История этого уникального самолета началась еще в 1986 году: в ОКБ Сухого поступил заказа Минобороны СССР на разработку проекта под кодовым названием Т-10В. В основу проекта было положено предложение по использованию хорошо показавшего себя истребителя Су-27 в качестве модели для создания истребителя-бомбардировщика. По сравнению с Су-27 он должен был стать более тяжелым, брать солидный бомбовый запас и иметь увеличенную дальность полета. Главным конструктором проекта был назначен Роллан Мартиросов.

В задании говорилось, что новый самолет должен поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также "работать по земле", выводя из строя объекты инфраструктуры противника и подавляя средства ПВО. Машина планировалась как всепогодная и пригодная для круглосуточного применения. Предусматривалось также, что самолет сможет вести воздушные бои как обычный истребитель и выполнять разведывательные функции без сопровождения маневренными истребителями.

13 апреля 1990 года был готов прототип будущего истребителя-бомбардировщика и начались его летные испытания. А в 1995 году самолет под названием Су-32 был уже показан на авиасалоне в Ле Бурже во Франции.

Однако экономическая слабость России в 1990-е годы не позволяла запустить эту модель в серию. Вынужденный простой был использован для совершенствования систем самолета.

Только в 2006 году на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова удалось запустить линию по серийной сборке Су-34. В том же году первые два самолета серии поступили в вооруженные силы на опытную эксплуатацию. А спустя 8 лет по их итогам Су-34 официально был принят на вооружение. В войсках за свои формы он получили прозвище "утенок".

25 февраля 2012 года с ОКБ Сухого (теперь - ПАО "Компания "Сухой") Минобороны России заключило контракт на поставку около 100 Су-34, который теперь именовался фронтовым истребителем-бомбардировщиком.

По тактико-техническим качествам Су-34 относится к поколению 4++. Он вооружен ракетами класса "воздух-земля" (при необходимости они заменяются на противокорабельные), управляемыми и неуправляемыми авиабомбами и сейчас является основным ударным самолетом российских ВКС. По типу планера это триплан с интегральной компоновкой. Экипаж (2 человека) и наиболее важные узлы защищены броней на основе титанового сплава. Крейсерская скорость - до 1900 км/ч.

Боевое применение Су-34 началось еще в 2008 году в ходе конфликта вокруг Южной Осетии. Главным образом самолеты занимались радиоэлектронным подавлением средств ПВО Грузии, хотя один раз пришлось применить и оружие - для уничтожения РЛС у города Гори.

Наибольший успех на сегодняшний день Су-34 имели в Сирии, особенно во время операций против террористов, где истребители-бомбардировщики наносили удары по объектам и командным пунктам боевиков.

По состоянию на конец 2021 года Су-34 продолжат поступать на вооружение ВКС России.


Олег Галицких

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Грузия
Россия
Сирия
Франция
Южная Осетия
Продукция
Су-27
Су-32
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НАЗ Чкалова
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