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РИА Новости

Замглавы МИД Титов разъяснил послам из Европы инициативу России о гарантиях безопасности

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Здание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом Британии и ряда дипмиссий западных стран разъяснил инициативу РФ о гарантиях безопасности, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Титов встретился в среду встретился с главами дипломатических миссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"По просьбе послов В.Г.Титов дал развернутую аргументацию российской инициативы о выработке договоренностей о гарантиях безопасности государств на евроатлантическом пространстве, включая учет соответствующих интересов и обеспокоенностей Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также "состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО", указали в МИД РФ.

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Норвегия
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Финляндия
Швеция
Эстония
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